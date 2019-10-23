Первый пошел: "слуга народа" похвастал выполнением приказа Зеленского

Александр Качура / facebook.com/iryna.hobta

Пока другие "слуги народа" делают громкие заявления о нежелании проходить проверку на полиграфе нардеп Александр Качура выполнил требование президента Владимира Зеленского. Так, народный избранник прошел проверку на детекторе лжи по делу о возможной коррупции.

По его словам, исследование подтвердило, что он н в чем не замешан.

"Друзья, я прошел тест на детекторе лжи! Полиграф показал, что бабки я не брал и отношения к схемам не имею. Официальные документы до конца дня опубликую...", - написал Качура в Facebook.

При этом народный депутат в шутку заявил, что готов сдать анализ на наличие наркотиков в моче.

"Пописаю еще в баночку, чтобы не говорили, что наркоман. Жду проверки всех. Пишите в комментариях, к каким законам есть вопросы, передам депутатам лично в зале", - подытожил "слуга народа".

Напомним, что ранее глава фракции Слуга народа Давид Арахамия убежден, что его соратники не брали взяток за решение в комитетах.