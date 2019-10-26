  1. Главная
  3. Политика

"Ужас, что сделали": Кучма раскритиковал увольнение специалистов, которые работали при Януковиче

26 октября 2019, 09:55

Специалисты не виноваты, что президентом в свое время был Янукович, убежден экс-гарант.

Кучма
Кучма раскритиковал закон об очищении власти / УНИАН

Второй президент Украины Леонид Кучма, который ранее шокировал заявлением по Донбассу, раскритиковал закон о люстрации и увольнение по этому закону тысяч людей.

"Это же ужас, что сделали. Приняли закон о люстрации - и всех, кто работал при Януковиче, уволили. И большинство высококлассных специалистов ушли в никуда. Но разве они были виноваты в том, что президентом был Янукович, избранный, кстати, народом? Профессионалы везде нужны, а просто так, на революционных лозунгах "шашки наголо!" ничего не достигнешь", - подчеркнул экс-президент на встрече со студентами и преподавателями Черниговского национального технологического университета.

Кучма обратил внимание на то, что смена поколений должна происходить, однако при этом считает, нельзя отклонять все предыдущие достижения.

"Прежде всего должна быть команда профессионалов. И формироваться не по принципу партийной принадлежности, а чтобы действительно у людей была школа, чтобы они знали, за что берутся, и чтобы потом можно было спросить. А сегодня проходить еще один курс обучения после университета либо еще какого-то заведения уже на высоких государственных должностях - это для страны слишком дорого", - сказал экс-президент, передает Укринформ.

Читайте такжеПорошенко сделал нагоняй Зеленскому по поводу его планов на люстрациюНапомним, ранее народный депутат от партии Слуга народа Максим Бужанский зарегистрировал законопроект о признании утратившим силу закон Украины Об очищении власти.

Документ был получен Верховной Радой 18 октября. На сайте парламента законопроект отсутствует, поскольку передан на рассмотрение руководству.

Основанием стало решение Европейского суда по правам человека, который в октябре текущего года признал закон о люстрации нарушением гражданских прав ряда украинских чиновников.

"Европейский суд по правам человека признал положения Закона об очищении власти нарушающими права человека. Официально признал то, что было совершенно очевидно все 5,5 лет. Закон о люстрации, это закон о сведении счетов, закон о запрете профессионалам мешать бездарям, закон о политическом наказании непричастных не по признаку вины, а по признаку принадлежности", - написал Бужанский в Facebook.

Кучма, леонид кучма, кучма люстрация, люстрация, закон о люстрации, виктор янукович, янукович, новости украины, кучма студенты, кучма профессионалы, люди януковича, очищение власти

люстрация специалисты Виктор Янукович Леонид Кучма новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Ужас, что сделали": Кучма раскритиковал увольнение специалистов, которые работали при Януковиче». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:57
За решетку на 15 лет: сообщницу боевиков взяли под стражу без права залога в Житомире
10:26
"Большой палец Трампа любил эту кнопку": президент США пожаловался главе Apple на новый iPhone
10:02
Лечение алкоголика водкой, или Как "конверты" в Раде могут уничтожить всё мнение
09:55
"Ужас, что сделали": Кучма раскритиковал увольнение специалистов, которые работали при Януковиче
09:43
У киевского гипермаркета женщина на глазах у мужа выпила яд и умерла - СМИ Фото
09:36
Маникюр кошачий глаз – модный и красивый осенний маникюр - 33 фото Фото Видео
09:20
"Роскокаин МИД" помог: "е*нутый" функционер "ДНР" знатно "нюхнул" и заявил о госперевороте в Украине Видео
09:15
Писательница сказала, возможен ли в России феномен Зеленского
08:53
"Чеченец приехал отмывать узбека": Сурков привез в "ДНР" инструкции для своего "холуя Чепушило"
08:45
В России на Алтае произошла ужасная авария: восемь жертв Видео
08:40
Украина рванула в рейтинге Doing Business. И толку? мнение
08:14
Гороскоп на сегодня: кому светят новые шансы, а кому - раскрыть красоту
08:03
Слабое звено: программу снова пускают в эфир – когда и где смотреть
07:54
"Украина добилась прогресса": Трамп аннулировал пошлину для некоторых украинских товаров
07:34
"Фейк уже опровергли": появились новые подробности в деле Пашинского Видео
07:24
Когда и какой вакциной делать прививку от дифтерии Видео
07:15
"Что с Настей?": Фото Анастасии Заворотнюк из онкологии распространяют в сети
06:57
Почему у Зеленского не получится спасти Украину мнение
06:33
"Деньги их второе имя": астролог рассказала, кто фантастически разбогатеет в ноябре
06:01
Под Одессой маршрутка прямо на ходу пошла под землю
05:29
Макияж глаз: как правильно нарисовать стрелки, советы, лучшие идеи на фото Фото
05:04
Эксперт предупредил, когда Россия способна устроить обострение на Донбассе
04:25
"Сочно": Дорофеева в трусах Позитива взбудоражила сеть новым фото
03:42
Ехала домой: в Тернопольской области произошел ужасный случай из-за ямы
02:53
Привлечет деньги и связи: что сулит гороскоп стрижек на ноябрь 2019
02:21
Коли переводять годинник на зимовий час 2019: що варто не забути Видео
02:10
Смертельные развлечения: россиянка умерла на курорте в Турции
01:31
Эксперты дали 10 советов, как правильно мыть голову
00:48
В Киеве на Печерске произошел страшный инцидент Видео
00:35
Умерла легендарная автор песен Кобзона и Пугачевой
00:20
26 октября – какой сегодня праздник: что делать в день Иверской иконы Видео
25 октября, пятница
23:51
"Это не политическая зрада": Осадчая отругала Кличко за пробки и дороги
23:28
Насекомое решили назвать именем активистки Греты Тунберг
23:03
Украинский шахматист стал чемпионом мира среди юниоров
22:45
Астрологи объяснили, что нельзя надевать в субботу
22:24
НАБУ просит НАПК проверить конфликт интересов у Кличко при возведении Шулявского моста
22:15
"Методом попугая": Украина не намерена повторять заявку в НАТО
22:07
Ученые пояснил, почему и как алкоголь продлевает жизнь Видео
22:00
"Комната с ужасами": психолог раскрыла правду об отношениях
21:12
"Это бредни": политолог развеял ожидания украинцев о возвращении Крыма
21:10
В кровавых разборках в Харькове всплыл донбасский след Фото Видео
20:36
Призывной возраст в Украине 2019 намерены существенно снизить
20:13
В аэропорту Харькова задержан заммэра Днепра – СМИ
19:57
Разочаровался: в Луганской области задержали пособника боевиков Видео
19:31
Сослуживец рассказал, как Дегтярев спас от взрыва гранаты окружающих
19:28
Штурм Майдана: суд принял скандальное решение по главному фигуранту
18:55
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 9 выпуск 3 сезон - 25-10-2019 Видео
18:48
Депутаты попросили уволить Кличко и назначить досрочные выборы в Киевсовет
18:27
Грызла собака: в Кривом Роге произошел жуткий случай с маленьким ребенком
17:58
Сократить расходы: Зеленский пригрозил госчиновникам "обрезанием"
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять