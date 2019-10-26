"Ужас, что сделали": Кучма раскритиковал увольнение специалистов, которые работали при Януковиче

Кучма раскритиковал закон об очищении власти / УНИАН

Второй президент Украины Леонид Кучма, который ранее шокировал заявлением по Донбассу, раскритиковал закон о люстрации и увольнение по этому закону тысяч людей.

"Это же ужас, что сделали. Приняли закон о люстрации - и всех, кто работал при Януковиче, уволили. И большинство высококлассных специалистов ушли в никуда. Но разве они были виноваты в том, что президентом был Янукович, избранный, кстати, народом? Профессионалы везде нужны, а просто так, на революционных лозунгах "шашки наголо!" ничего не достигнешь", - подчеркнул экс-президент на встрече со студентами и преподавателями Черниговского национального технологического университета.

Кучма обратил внимание на то, что смена поколений должна происходить, однако при этом считает, нельзя отклонять все предыдущие достижения.

"Прежде всего должна быть команда профессионалов. И формироваться не по принципу партийной принадлежности, а чтобы действительно у людей была школа, чтобы они знали, за что берутся, и чтобы потом можно было спросить. А сегодня проходить еще один курс обучения после университета либо еще какого-то заведения уже на высоких государственных должностях - это для страны слишком дорого", - сказал экс-президент, передает Укринформ.

Читайте такжеПорошенко сделал нагоняй Зеленскому по поводу его планов на люстрациюНапомним, ранее народный депутат от партии Слуга народа Максим Бужанский зарегистрировал законопроект о признании утратившим силу закон Украины Об очищении власти.

Документ был получен Верховной Радой 18 октября. На сайте парламента законопроект отсутствует, поскольку передан на рассмотрение руководству.

Основанием стало решение Европейского суда по правам человека, который в октябре текущего года признал закон о люстрации нарушением гражданских прав ряда украинских чиновников.

"Европейский суд по правам человека признал положения Закона об очищении власти нарушающими права человека. Официально признал то, что было совершенно очевидно все 5,5 лет. Закон о люстрации, это закон о сведении счетов, закон о запрете профессионалам мешать бездарям, закон о политическом наказании непричастных не по признаку вины, а по признаку принадлежности", - написал Бужанский в Facebook.

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