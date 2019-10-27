Эксперт объяснил, почему Украине грозят проблемы с преемником Путина

Украине грозят проблемы с будущим главой России, считает эксперт / Reuters

Кто бы ни занимал пост президента Российской Федерации - Владимир Путин - или его преемник, он будет создавать проблемы для украинцев, поскольку у наших соотечественников экзистенциальный конфликт с россиянами.

Гражданам Украины не стоит "заморачиваться" над тем, кто будет главой РФ, необходимо думать о своем благополучии, рассказал руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко во время чата на Главреде.

По словам собеседника, перспективы украинского государства зависят от того, опомнится ли его народ и начнет ли делать правильные шаги. Эксперт предупредил, что если украинцы не опомнятся, что соседи "раздерибанят" их страну.

"…Кто бы ни стал преемником Путина, для Украины это ровным счетом ничего не изменит. Пока Украина будет такой слабой и бесформенной, она будет иметь проблемы хоть с Путиным, хоть с Медведевым (премьер Дмитрий Медведев - Ред.), хоть с другим идиотом типа Стрелкова (бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин - Ред.), который внезапно может выскочить", - полагает Романенко.

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"А если у нас большинство будет нищебродами, то оно будет только сидеть и обсасывать новости, которые им подают с экранов телевизоров. Они будут переживать о том, что произойдет в Кремле, хотя сами будут сидеть с голой задницей, не понятно где и в чем, нормально не питаясь, а просто влача жалкое существование…", - сказал собеседник.

Ранее Юрий Романенко предупреждал, что в случае новой волны глобального кризиса власти России могут пойти на обострение ситуации на востоке Украины, поскольку им нужно будет переключать внимание россиян с социальных и экономических проблем на что-то другое.