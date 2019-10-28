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"Жаба тупая": эксперт пояснил, почему у Трампа - изжога на слово "Украина"

28 октября 2019, 04:38

Чтобы Дональд Трамп защищал Украину, нужно чтобы он построил у нас 20 своих "Трамп-тауэров", считает Юрий Романенко.

Юрий Романенко
Юрий Романенко уверен, что Украина стала "токсичной" / УНИАН

Из-за скандала, который возник на фоне июльского разговора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом Украина стала токсичной для всех, поэтому с ней никто не хочет связываться – ни  американские демократы, ни республиканцы. Такое мнение высказал руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко.

"У Трампа и так была изжога на слово "Украина", а теперь, после всех этих скандалов с Руди Джулиани, тем более. В этом нет ничего хорошего. И это "ничего хорошего" возникло только потому, что наша недалекая элита влезла в этот американский срач и со своими куцыми мозгами попыталась разыграть там какие-то комбинации, что на каждом последующем этапе приводило к еще более сложной ситуации", - заявил Романенко во время чата на Главреде.

По мнению эксперта, президент Владимир Зеленский правильно делает, что пытается как-то "выпетлять" из этой истории.

"Нынешний скандал как раз и позволяет Зеленскому выскочить из этой сложной ситуации на правильных позициях. Он вполне сейчас может говорить: "Ребята, вы там разбирайтесь сами, иначе это будет хуже для вас. Потому что что бы мы ни сделали, мы приносим только несчастья. Над нами – клеймо, печать дьявола. Потому лучше не впутывайте нас в свои дела". Может быть, как раз это и сработает", - считает Романенко.

По его мнению, чтобы быть интересным для инвестиций, Киев должен так формулировать свои долгосрочные интересы, чтобы они пересекались с американскими.

"Если мы хотим, чтобы Трамп орал благим матом на россиян, надо сделать так, чтобы Трамп построил в Украине 20 своих гостиниц, каких-нибудь Трамп-тауэров, в Одессе, Киеве и других городах. В этом случае Трамп будет защищать Украину, поскольку он будет защищать свое имущество", - отметил эксперт.

А пока что, считает Романенко, Украина – "страна-лох", которую "разводят" во всем - с Минскими соглашениями, с Будапештским меморандумом, с Большим договором о дружбе с Россией.

"Мы должны или от этого нарратива, от этого драматичного дискурса, от курса "вічних поразок" начинать уходить и начинать что-то создавать, или будем оставаться жабой, которая сидит на болоте и всем показывает, как не нужно жить. Потому что жаба – тупая. Вот и ответ на вопрос, почему к нам не приходят инвестиции. Так мы – жаба!", - резюмировал эксперт.

Читайте такжеВ США рассказали подробности давления Трампа на ЗеленскогоНапомним, ранее руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко сделал прогноз касательно того, будут ли громкие "посадки" в Украине. Кроме того, Юрий Романенко объяснил, почему Украине грозят проблемы с преемником президента РФ Владимира Путина

США скандал инвестиции Владимир Зеленский Дональд Трамп Юрий Романенко новости Украины
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