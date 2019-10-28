Разумков рассказал, когда делегация Украины вернется в ПАСЕ

Дмитрий Разумков дал свою оценку демаршу Украины по поводу возвращения делегации РФ в ПАСЕ / Фото Reuters

Глава украинского парламента Дмитрий Разумков, который на днях обвинил Совет Европы в двойных стандартах, считает, что на данный момент нет оснований для возвращения украинской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

"На сегодня я не вижу предпосылок для изменения того решения, которое было принято, оно было абсолютно корректным и правильным", - заявил Разумков в эфире программы Факты на ICTV.

По его словам, в ПАСЕ есть государства, которые поддерживают решение Украины, а есть те, кто предлагает вернуться и не придавать возвращению России в ПАСЕ слишком большого значения. По словам спикера парламента, окончательное решение о возвращении украинской делегации в Ассамблею должна принимать Верховная Рада.

Напомним, ранее новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи Европы из-за возвращения России. При этом глава делегации Елизавета Ясько считает, что необходимо поддерживать диалог с Россией. 28-летняя Ясько утверждает, что знает, как общаться с россиянами. По ее словам, навыки такого общения она получила во время учебы в одном из московских университетов.

Как сообщал Главред, в июне 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которой отменила действующий механизм введения санкций против делегаций. Также в Ассамблее поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации РФ без введения каких-либо санкций.