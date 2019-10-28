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"Почувствовал вкус болота Трампа": Зеленский делал намеки о давлении президента США - СМИ

28 октября 2019, 13:23

Источник The New Yorker подтверждает, что в мае на совещании по энергетическим вопросам Зеленский был обеспокоен и обсуждал, как справиться с ожиданиями Трампа.

Зеленский Трамп
Зеленский намекал на давление Трампа / офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и его советники большую часть лета пытались найти способ отказать президенту США Дональду Трампу в деле Байденов, не обидев его, пишет московский корреспондент The New Yorker Джошуа Яффа, который встречался с самим Зеленским, говорил с людьми из его окружения и западными дипломатами.

По слвоам журналиста, в августе во время встречи Зеленский рассказал о замороженной военной помощи США как о техническом вопросе, но отмечал, что "есть некоторые трудности".

"Это сложная история, которая началась очень давно… Большие империи всегда использовали небольшие страны в своих интересах. Но в этом политическом шахматном матче я не позволю Украине быть пешкой", – якобы говорил украинский лидер.

При этом источники The New Yorker подтверждают, что еще в мае на совещании по энергетическим вопросам Зеленский был обеспокоен и обсуждал, как справиться с ожиданиями Трампа и его адвоката Руди Джулиани.

"Причиной встречи стало нежелание говорить "нет" президенту Соединенных Штатов, чья поддержка ему понадобится в отношении России, безопасности и МВФ", – сказал собеседник журналиста, знакомый с деталями встречи.

Журналист подчеркнул, что большую часть лета президент Украны и его советники провели в поисках выхода из своего затруднительного положения.

"Западный дипломат в Киеве описал мне характер своих бесед с Администрацией Зеленского: "Украинцы спрашивали нас, есть ли человек, с которым мы можем поговорить в США. Они искали волшебное решение, человека, который может исправить это…", - отметил журналист.

Журналист также описал личность Зеленского и озаглавил материал так: "Президент Украины, обещая новый стиль политики, чувствует вкус болота Трампа".

Напомним:

22 октября  стало известно, что президент США Дональд Трамп отдал указание об оказании давления на Украину по поводу расследования касаемо Хантера - сына бывшего вице-президента Джо Байдена - после того, как пообщался с российским президентом Владимиром Путиным и венгерским премьером Виктором Орбаном.

Об этом во вторник, 22 октября,  сообщил портал The Washington Post со ссылкой на собственные информированные источники в среде американских чиновников.

По их словам, после бесед с Путиным и Орбаном Трамп стал относиться к Украине гораздо более недружественно. Кроме того, всерьез усилилось восприятие президентом США Украины как "безнадежно коррумпированной страны".

Читайте такжеРасследование против Байдена: у Трампа признали, что давили на Украину24 октября  сообщалось, президент США Дональд Трамп предпринимал попытки надавить на украинского лидера Владимира Зеленского с просьбой инициировать расследование в отношении своего соперника на предстоящих выборах Джо Байдена за два месяца до нашумевшего телефонного разговора, который стал основанием для начала импичмента Трампа.

Как сообщало агентство Associated Press со ссылкой на анонимных собеседников, диалог между главами государств произошел за две недели до инаугурации Зеленского.

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