Аваков заговорил о своей отставке

Аваков назвал условие ухода в отставку / УНИАН

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков, который ранее оценил протесты добровольцев в Золотом, во вторник, 29 октября, в Мариуполе в ходе брифинга на форуме RE: think. Invest in Ukraine громогласно заявил, что не собирается уходить в отставку из-за смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Аваков отметил, что резонанс вокруг его ухода создается искусственно.

По информации, глава МВД подчеркнул, что всех исполнителей дела Гандзюк полиция задержала, а вот дело о заказчике рассматривает СБУ.

Аваков также обратил внимание на то, что может лично подать в отставку лишь после того, как решит, что является бесполезным на занимаемой должности или его принципы не будут совпадать с реальным положением дел в стране.

Читайте также"В открытую угрожают президенту убийством": Аваков поддержал Азов и прибыл в МариупольНапомним, ранее глава МВД Арсен Аваков раскритиковал приговоры обвиняемым в убийстве советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк и заявил, что могут быть новые сообщения о подозрении.

Аваков рассказал об этом активистам, которые подняли плакаты "Кто заказал Гандзюк?" во время визита в Канаду.

"Вы верно сказали о корнях этого убийства – масштабная системная коррупция в руководстве Херсонской области. В МВД не идет сейчас следствие, но вы знаете, что сейчас есть подозрения у двух людей по заказу этого убийства. Это председатель областного совета и один из помощников народного депутата", - сказал Аваков.

Как известно, Екатерину Гандзюк облили кислотой утром 31 июля 2018 года в Херсоне, активистку госпитализировали в реанимацию областной больницы с более чем 30% ожогов тела.

Днем 4 ноября 2018 года стало известно, что Гандзюк скончалась в больнице. Следователи изменили квалификацию нападения на активистку — признали его умышленным убийством.