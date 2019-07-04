Аваков строго осудил приговоры по делу Гандзюк и намекнул на новые подозрения

Арсен Аваков намекнул на новые подозрения в деле Гандзюк / УНИАН

Глава МВД Арсен Аваков раскритиковал приговоры обвиняемым в убийстве советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк и заявил, что могут быть новые сообщения о подозрении.

Аваков рассказал об этом активистам, которые подняли плакаты "Кто заказал Гандзюк?" во время визита в Канаду, сообщает Украинская правда.

"Вы верно сказали о корнях этого убийства – масштабная системная коррупция в руководстве Херсонской области. В МВД не идет сейчас следствие, но вы знаете, что сейчас есть подозрения у двух людей по заказу этого убийства. Это председатель областного совета и один из помощников народного депутата", - сказал Аваков.

Он также отметил, что правоохранители разыскиваю еще одного человека, который скрывается в ЕС.

"И то, что мне известно, - это не последнее подозрение в этом деле", - сказал глава МВД.

Кроме того, Аваков раскритиковал приговор, который суд дал пяти обвиняемым в убийстве. По его мнению, 3-6 лет лишения свободы – это малый срок.

"Им избрано, если не ошибаюсь, 6 лет содержания. Это, мягко говоря, на наш взгляд, недостаточно. Это демотивация и полицейских, и следователей, и общества. Должен быть баланс между полицейскими силами, прокурорским реагированием и судебной системой. Этого баланса сейчас, в хорошем смысле, нет", - отметил Аваков.

Ранее суд огласил приговор исполнителям убийства.

Как известно, Екатерину Гандзюк облили кислотой утром 31 июля в Херсоне, активистку госпитализировали в реанимацию областной больницы с более чем 30% ожогов тела.

Днем 4 ноября стало известно, что Гандзюк скончалась в больнице. Следователи изменили квалификацию нападения на активистку — признали его умышленным убийством.

Также в СБУ сообщили, что убийство Гандзюк могло быть совершено из-за ее позиции по поводу незаконной вырубки леса на Херсонщине.