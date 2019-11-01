Постпред РФ в ОБСЕ впал в истерику из-за комиссии Украина – НАТО

НАТО Украина / ВВС

Постоянный представитель Российской Федерации при ОБСЕ Владимир Жеглов призвал Североатлантический альянс прекратить поставлять оружие в Украину. В частности, российского постпреда возмутила передача Киеву турецких ударных беспилотных летательных аппаратов.

"Ведутся поставки вооружений из стран НАТО в Украину. На прошлой неделе СМИ сообщили о завершении поставок компанией Байкар-Макина ударных беспилотных летательных аппаратов Байрактар-ТБ2. Призываем воздерживаться от экспорта вооружений, которые могут оказаться на Донбассе", - цитирует УНИАН Жеглова.

При этом дипломат заявил, что США и Евросоюз должны повлиять на официальный Киев для "конкретных шагов на пути к миру". Кроме того, постпред РФ при ОБСЕ выразил возмущение из-за заседания Совета НАТО и комиссии НАТО – Украина.

"Украине упорно пытаются навязать ложный геополитический выбор в категориях блокового мышления. Это приводит к разделительным линиям не только в Европе, но и внутри самой Украины", - подчеркнул российский дипломат.

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс выделит Украине 40 миллионов евро.