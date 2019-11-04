Криклий рассказал правду о влиянии Авакова на Кабмин

Глава МВД в рамках своих полномочий.
Министр внутренних дел Арсен Аваков действует в рамках своих полномочий. По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, глава МВД не пытается влиять на Кабинет министров.
"Он более опытный как политик, потому что большинство из нас впервые в политике или на госслужбе. Но какого-либо влияния или явных попыток на что-то влиять я не вижу", - рассказал Криклий в интервью РБК-Украина.
При этом он опроверг информацию о том, что глава Укрзализныци Евгений Кравцов имеет протекцию со стороны правоохранителей.
"Что касается протекции - а какая там протекция может быть? Сейчас нет Кабмина Народного фронта, нет квот Народного фронта. Я просто не понимаю, как теоретически они бы могли обеспечить какую-то протекцию Кравцову", - отметил министр.
Кроме того, он указал, что протекцию Кравцову может обеспечить только качественно выполненная работа.
Напомним, что глава Офиса президента Андрей Богдан объяснил, почему Арсен Аваков остался в кресле министра внутренних дел в новом правительстве.