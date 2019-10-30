Карт-бланш для Авакова: Богдан рассказал о судьбе главы МВС

Арсен Аваков остался во главе МВС в новом правительстве / Фото: mvs.gov.ua

Глава Офиса президента Андрей Богдан объяснил, почему Арсен Аваков остался в кресле министра внутренних дел в новом правительстве. В частности, Богдан поставил в заслугу Авакову его профессионализм и тот факт, что он обеспечил честные выборы.

"Возможно, это был бы правильный политический ход - поменять абсолютно всех и сменить Авакова, и это понравилось бы обществу, но это было бы нечестно. Он (Аваков, - Главред) работал на достижение результата - законного, справедливого, и он обеспечил этот результат", - сказал Богдан в интервью Украинской правде.

"Я знаю, что у него была глубокая конфликтная ситуация с бывшим президентом. И я знаю, что он минимизировал негативное влияние во время избирательной кампании многих силовых структур. И, честно, если бы не Арсен Аваков, то этих выборов в такой форме не состоялось бы", - добавил чиновник.

По его словам, Авакову дали карт-бланш – теперь он может либо завоевать себе симпатию общества, либо не завоевать.

"Человек должен проявить себя. Если он будет работать честно, открыто и это будет на пользу государству, значит Арсен Аваков будет хорошим министром внутренних дел. Если он не будет соблюдать эти правила, которые мы декларируем для себя, значит, он не будет министром внутренних дел", - резюмировал Богдан.

Напомним, 11 сентября в СМИ появилась информация, что министр внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку с поста главы МВД. Позже он прокомментировал эти новости так: "У этого президента моё заявление об отставке - будет всегда на столе". В свою очередь глава правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко считает, что заявление Авакова об отставке – своеобразная методика влияния на высшее руководство.