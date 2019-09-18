Почему Зеленский оставил Авакова главой МВД: в МИД озвучили свою версию

Арсен Аваков сохранил портфель министра в новом правительстве/ Пресс-служба МВД

Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук ранее объяснял решение оставить кресло главы МВД за Арсеном Аваковым тем, что его ведомство помогло провести честные выборы и он отвечает за самый большой блок по безопасности. Теперь же объяснение тому, почему Аваков сохранил портфель, озвучил и министр иностранных дел Вадим Пристайко.

В частности, глава МИД подчеркнул компетентность Авакова во время проведения успешной реформы полиции.

"Владимир Зеленский хочет не просто заменить руководящее звено ради замены. Он также ценит проверенную компетентность, которую Аваков проявил во время успешного проведения очень сложной реформы полиции", - сказал Пристайко в интервью Die Welt.

"Для Зеленского это решение (оставить Авакова, - Главред) не было простым, но он выстроил четкую стратегию относительно своего отношения к членам правительства", - добавил министр.

Стоит отметить, что премьер Гончарук высказывал недовольство процессом реформирования МВД и заявлял, что намерен продолжить реформирование криминальной полиции.

Читайте такжеВойна Зеленского с Аваковым неизбежна, но президент к ней не готовНапомним, 11 сентября в СМИ появилась информация, что министр внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку с поста главы МВД. Позже он прокомментировал эти новости так: "У этого президента моё заявление об отставке — будет всегда на столе".

5 сентября состоялась встреча между главой МВД Арсеном Аваковым и президентом Владимиром Зеленским, на которой присутствовал помощник и экс-партнер главы государства по бизнесу Сергей Шефир, известный близкими дружескими связями с министром. Аваков отказался от предложенных ему президентом заместителей.