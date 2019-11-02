Стало известно, сколько Арсен Аваков заработал в новом правительстве

СМИ узнали зарплату Арсена Авакова / УНИАН

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков за сентябрь получил значительно меньшую зарплату, чем за август.

Так, зарплата Авакова за сентябрь составила 34 тысячи гривен, а с вычетом всех налогов, глава ведомства получил 27 313 гривен, говорится в ответе МВД на запрос Українських Новин.

Зарплата, начисленная Авакову в сентябре, составила 33 929 гривен, в том числе должностной оклад – 15 238 гривен, надбавка за выслугу лет – 5 028 гривен, надбавка за работу с документами, составляющими государственную тайну, - 3 047 гривен, надбавка за выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн – 3 047 гривен, командировочные – 6 876 гривен, индексация - 692 гривны.

Его заместители получили от 14,7 тыс. до 89,7 тыс. гривен, государственный секретарь министерства - 68 тыс. гривен.

При этом зарплата Авакова за август составила 107 тысяч гривен, его заместителей - от 73,3 тыс. до 89,6 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 109 тыс. гривен.

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