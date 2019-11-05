Внеочередные выборы Рады: ЦИК признала победителя в последнем округе

Сергей Рудык / Facebook Сергея Рудыка

Во вторник, 5 ноября, Центральная избирательная комиссия составила протокол, согласно которому установила результаты внеочередных парламентских выборов 21 июля в одномандатном избирательном округе №198 в Черкасской области.

Согласно подписанному документу, в результате повторного установления результатов по решению суда, члены ЦИК признали избранным депутатом Верховной Рады самовыдвиженца Сергея Рудыка.

Отметим, что подписание протоколов происходило в прямом эфире во ходе трансляции заседания ЦИК в YouTube.

Согласно результатам выборов, опубликованным на сайте Центризбиркома, за Рудыка проголосовали 18 921 избирателей (28,91%), за кандидата от Слуги народа Наталью Дьяченко 17 906 избирателей (27,36%).

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Как известно, ранее протокол ЦИКа по результатам выборов в 198-м округе, где победил Рудык, отменил Кассационный административный суд в составе Верховного Суда, удовлетворив иск Дьяченко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Рудык явлися в Раду, где у него возникли проблемы с получением карточки для голосования и удостоверения народного депутата Украины.