  1. Главная
  3. Политика

Внеочередные выборы Рады: ЦИК признала победителя в последнем округе

5 ноября 2019, 17:00

За Сергея Рудыка проголосовали 28,91% на избирательном округе № 198 в Черкасской области.

Сергей Рудык
Сергей Рудык / Facebook Сергея Рудыка

Во вторник, 5 ноября, Центральная избирательная комиссия составила протокол, согласно которому установила результаты внеочередных парламентских выборов 21 июля в одномандатном избирательном округе №198 в Черкасской области.

Согласно подписанному документу, в результате повторного установления результатов по решению суда, члены ЦИК признали избранным депутатом Верховной Рады самовыдвиженца Сергея Рудыка.

Отметим, что подписание протоколов происходило в прямом эфире во ходе трансляции заседания ЦИК в YouTube.

Согласно результатам выборов, опубликованным на сайте Центризбиркома, за Рудыка проголосовали 18 921 избирателей (28,91%), за кандидата от Слуги народа Наталью Дьяченко 17 906 избирателей (27,36%).

Читайте такжеВ ЦИК рассказали, сколько миллионов потратили партии на досрочных выборах в Раду

Как известно, ранее протокол ЦИКа по результатам выборов в 198-м округе, где победил Рудык, отменил Кассационный административный суд в составе Верховного Суда, удовлетворив иск Дьяченко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Рудык явлися в Раду, где у него возникли проблемы с получением карточки для голосования и удостоверения народного депутата Украины.

Верховная Рада ЦИК Народный депутат внеочередные выборы Сергей Рудык
Сейчас вы просматриваете новость «Внеочередные выборы Рады: ЦИК признала победителя в последнем округе». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:24
Коварные планы и кардинальные перемены: о чем предупредил гороскоп на завтра
17:12
У Гончарука рассказали, сколько будет стоить украинская земля
17:00
Внеочередные выборы Рады: ЦИК признала победителя в последнем округе
16:52
Для энергообеспечения Луганской области есть два решения, - экс-министр энергетики Плачков
16:47
Убийство 5-летнего мальчика под Киевом: стало известно, кто из копов выпустил смертельную пулю
16:30
Укроборонпром увяз в долгах: Абромавичус рассказал о миллиардных задолженностях
16:29
Нацбанк отнес рост цен на электроэнергию к факторам, увеличивающим инфляцию
16:10
Быть или не быть новому траншу: Гончарук ответил на слухи о заморозке сотрудничества с МВФ
15:45
Ужасные долги: названы вещи, которые ни в коем случае нельзя одалживать
15:44
"Короткая версия": Путина снова заподозрили в использовании двойника
15:37
"Китайские церемонии" или покупки с Taobao новости компании
15:35
"Леща президенту Украины дал": видео с Зеленским набирает популярность в сети Видео
15:27
Шевченко довызвал в сборную Украины дебютанта из Зари
15:18
После визита Гончарука Черновицкая область осталась без прокурора: подробности
15:04
Хабиб, приходи, я уложу тебя спать: Мейвезер бросил вызов Нурмагомедову
15:01
В Прилуках прощаются с погибшим при таинственных обстоятельствах подростком Видео
14:59
Порошенко прогулял еще один допрос: в ГБР рассказали детали
14:42
С Порошенко мы говорили раз пять, Зеленский на очереди - пранкер Лексус
14:40
Гороскоп на 2020: как достичь успеха, и что нельзя делать
14:37
В Киеве посетитель прокуратуры угодил в больницу после избиения прокурором
14:35
Ловили на "живца": на Херсонщине копы задержали убийцу старушки
14:32
"Нагадив здесь, едет дальше, не уважаю": в Бабченко разочаровался известный волонтер
14:30
Ломаченко установил невероятное достижение среди действующих чемпионов
14:27
СМИ уличили главврача Института рака Безносенко в преступных схемах
14:23
Милованов хочет пересмотреть скандальный законопроект №1210
13:58
"Непривитых антибиотики не спасут": дифтерией заболела еще одна жительница Харьковщины
13:57
У Путина не уверены в проведении саммита в "нормандском формате" до конца года
13:53
"Порошенко соберет майдан": Гордон прикинул, когда свергнут Зеленского
13:46
Динамо Загреб - Шахтер: где смотреть и прогнозы на матч Лиги чемпионов
13:28
ГБР и СБУ нагрянули в горсовет Ужгорода: подробности
13:23
"Уймись, убогая, сосете кровь": "неадекватную лжепатриотку" Федину обвинили в Сети в разжигании войны Видео
13:15
"Недоспавший, недоевший и с синяками": Гордон поплакался росСМИ о состоянии Зеленского Видео
13:13
The Hardkiss прекращают концертную деятельность
12:55
"Сходил на концерт Кобзона": на Донбассе убили террориста группировки Призрак
12:52
Газ дорожает на 20%, водительские права по-новому и другие изменения в Украине с ноября Видео
12:50
Украина должна отказаться от решения Стокгольмского арбитража – Кремль
12:37
"Как не стыдно, титьки высунулись": Ани Лорак без белья вывалила голую грудь
12:33
"Москворотые": во Львове певшему на русском языке уличному музыканту разбили гитару Фото
12:25
"Доиграетесь": глава НКРЭКУ заявил о грядущем повышении цен на электричество для населения
12:21
Рынок земли в Украине: у Зеленского пообещали миллиарды долларов в бюджет
12:15
В Николаеве голый мужчина влез на школьную спортплощадку: видео 18+
11:59
Ярославский назвал условие, при котором вернется в футбол
11:58
"Галиция навязывает героев": в Донецке ответили на призывы Зеленского Видео
11:51
Трамп заявил, что ничего не знает о Йованович
11:50
Шахтер - Динамо Загреб: Коноплянка пропустит матч Лиги чемпионов
11:49
Нафтогаз поставил РФ ультиматум ценой в $12 млрд
11:41
Принес в клуб гранату: на Киевщине мужчина переполошил все село
11:39
"Всем Peace*Да": Maruv высказалась о награждении от MTV Russia Фото
11:30
Мендель разгневала Сети публикацией фото с флагами "ЛНР"
11:22
Дерзкий побег из психбольницы Павлова в Киеве: пациенты выпрыгнули из окна
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять