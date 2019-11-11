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Слуга народа официально сменила идеологию: почему и что теперь

11 ноября 2019, 10:52

От либертарианства, про которое советник Владимира Зеленского Руслан Стефанчук объявлял в мае 2019, партия отказывается.

Либертарианство в Украине: Зеленский и его партия решили сменить идеологию
Либертарианство в Украине: Зеленский и его партия решили сменить идеологию / Лига.нет

Новый лидер партии Слуга народа Александр Корниенко, назначенный на эту должность 10 ноября, уже успел объявить о смене партийной идеологии.

То есть от либертарианства, про которое советник Владимира Зеленского Руслан Стефанчук объявлял в мае 2019, партия отказывается. Новая же идеология понадобилась, чтобы найти компромисс внутри партии, пояснил Корниенко.

"Это будет что-то между либеральными и социалистическими взглядами", — заявил он.

Напомним, 10 ноября в конгрессно-выставочном центре Парковый в Киеве народные депутаты от партии Слуга народа провели съезд. На повестке дня стояли вопросы о смене главы политической организации и о местных выборах, которые состоятся в 2020 году.

Либертарианство и Украина: что предлагали у Зеленского

Либертарианство — это политической направление, основная идея которого — максимальная автономия личности.

Такая личность, согласно данному учения, имеет полные права на свое тело, жизнь и собственность, которую она получила в результате добровольного обмена или собственных усилий.

Среди либертарианцев есть левые и правые.

Руслан Стефанчук упомянул в своем заявлении построение либеральной экономики, сторонниками которой считаются как раз правые либертарианцы. Они исходят из того, что вся неосвоенная земля (и находящиеся в ней и на ней ресурсы) изначально бесхозны. Собственником же становится тот, кто первым заявил о владении или начал осваивать данные ресурсы.

Правые либертарианцы признают даже рабство — если оно добровольное.

Левые либертарианцы права собственности предлагают ограничивать, в том числе и на природные ресурсы.

Слуга народа Александр Корниенко либертарианство
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