Слуга народа официально сменила идеологию: почему и что теперь

Либертарианство в Украине: Зеленский и его партия решили сменить идеологию / Лига.нет

Новый лидер партии Слуга народа Александр Корниенко, назначенный на эту должность 10 ноября, уже успел объявить о смене партийной идеологии.

То есть от либертарианства, про которое советник Владимира Зеленского Руслан Стефанчук объявлял в мае 2019, партия отказывается. Новая же идеология понадобилась, чтобы найти компромисс внутри партии, пояснил Корниенко.

"Это будет что-то между либеральными и социалистическими взглядами", — заявил он.

Напомним, 10 ноября в конгрессно-выставочном центре Парковый в Киеве народные депутаты от партии Слуга народа провели съезд. На повестке дня стояли вопросы о смене главы политической организации и о местных выборах, которые состоятся в 2020 году.