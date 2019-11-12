"Особый статус Донбасса": в РФ заистерили и выдвинули Украине новые требования

Борис Грызлов / УНИАН

Представитель Российской Федерации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов озвучил новые требования Кремля. По его словам, Киев должен вест прямые переговоры с боевиками.

При этом российский дипломат выразил обеспокоенность истечением срока действия закона об особом статусе Донбасса.

"Российская делегация призвала киевскую сторону обеспечить продолжение действия этого закона, а также начать диалог с представителями Донбасса в политической подгруппе о поправках к этому закону, необходимые для выполнения формулы Штайнмайера", - цитирует Грызлова ТСН.

Кроме того, он снова заявил о необходимости внести особый статус Донбасса в конституцию Украины, потому что именно это якобы является предпосылкой урегулирования конфликта.

"Необходимо продвигаться к поэтапному и полному выполнению пунктов комплекса мероприятий. Представители России и ОБСЕ в контактной группе готовы содействовать такому диалогу", - заявил представитель Кремля.

Напомним, в понедельник, 11 ноября, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, Дмитрий Песков заявил, что дата саммита "нормандской четверки" пока не определена. При этом пресс-секретарь Путина уточнил, что для начала следует дождаться завершения разведения сил на Донбассе. В свою очередь, спикер представителя Украины на переговорах Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила, что на заседании ТКГ были сняты все препятствия на пути к встрече в нормандском формате.