Известный режиссер указал на достоинство Зеленского

Достоинство Владимира Зеленского заключается в том, что он не считает себя компетентным во всех вопросах, полагает Влад Троицкий / УНИАН

Известный драматург и режиссер Влад Троицкий сказал, что президент Владимир Зеленский не считает себя компетентным во всех вопросах, и это - его достоинство.

Глава государства недавно встречался с представителями разных искусств - была очень простая проверка, всем оставили телефоны, а это "большая редкость", рассказал Троицкий в интервью Lb.ua.

По словам собеседника, украинский лидер не сильно опоздал, что тоже редкость для президентов.

"Разговор начался с того, что Зеленский сказал, что он собрал общественность понимая, что многие настроены против него, и попросил не создавать агрессивное поле", - заявил Троицкий.

Режиссер добавил, что президент говорил о необходимости выстраивать внутри общества консолидированный диалог. "…хейтерство - это, конечно, славная вещь, но, говорит, мы сейчас имеем серьезного, богатого, круче вооруженного, умного и образованного противника…", - привел он слова Зеленского.

Читайте такжеПсихиатр назвал главный козырь Зеленского против ПутинаДраматург полагает, что "в этом достоинство Зеленского - он не думает, что компетентен во всех вопросах". "И он пригласил очень крутого менеджера Володю Бородянского (министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский - Ред.)…", - сказал режиссер. Ранее Влад Троицкий говорил, что конфликт на Донбассе украинцы могут решить только одним путем - быть успешным. Режиссер полагает, что если граждане Украины начнут созидать и достигнут в этом убедительных результатов, то все сепаратисты и их покровители будут лишены точки опоры.