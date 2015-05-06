Украинский режиссер назвал единственное решение войны на Донбассе

Украинский режиссер Влад Троицкий назвал единственное условие, при котором война на Донбассе закончится автоматически.

Он считатет, что база для войны в Украине пропадет, и конфликт закончится автоматически, если украинцы смогут победить желание, чтобы кто-то решал за них проблемы, и станут успешными, пишет "Апостроф".

"Единственное решение этого конфликта — быть успешным. Если мы начнем здесь созидать и достигнем в этом убедительных результатов, это лишит точки опоры всех сепаратистов и их покровителей. Если у нас все будет зашибись с реформами, начнет генерироваться новая культура, новая система образования, новый тип общественных взаимоотношений, России нечем будет нам ответить", — добавил Троицкий.

"Я для себя в начале этих событий определил три линии фронта. Первая самая явная — она проходит по российско-украинской границе. Или в зоне АТО, между нами и аннексированным Крымом и занятыми сепаратистами территориями на Донбассе.

Вторая линия фронта находится, на мой взгляд, в самой Украине и пролегает между реакционными государственными институтами (налоговой инспекцией, министерствами, судами и прочими) и гражданами, обществом. Там ты попадаешь в тот же "совок", грубо говоря, в те же ДНР и ЛНР, просто неожиданно обнаруживаешь их во Львове или в Ивано-Франковске.

Но есть и третий фронт. Он — внутри почти каждого из нас. В тебе живет инфантильный карлик, который все время тебе говорит, что кто-то за тебя обязан что-то решать — президент, министр, народный депутат — в общем, власть. Думаю, надо сначала преодолеть оборону этого условного карлика. То есть, начать изменения с себя. Изгнать из себя этого тупого потребителя. Если это удастся, я уверен, что война окончится автоматически. Для нее пропадет база. Но это труд. Ежедневный труд. Чехов советовал по капле выдавливать из себя раба. Это совет, актуальный для всех нас", — считает режиссер.

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз подчеркнул, что мирный выход из конфликта гарантирует полное выполнение Минских договоренностей: реальное прекращение огня, отвод тяжелой техники и немедленное освобождение заложников.

"Война закончится тогда, когда Украина вернет себе Донбасс и Крым. Сколько на это нужно времени? Столько, сколько потребуется", — добавил он.