В МИД Украины назвали альтернативу Минским соглашениям

Вадим Пристайко / Фото РБК-Украина

Министр иностранных дел Вадим Пристайко прокомментировал свое недавнее заявление о том, что в случае провала саммита в "нормандском формате", Украина готова рассмотреть выход из минского процесса урегулирования на Донбассе.

По словам дипломата, есть несколько "папок", в которых обрисованы возможные варианты действий, если минский процесс не реализуется.

"Я уже много раз говорил, что это может быть операция по поддержанию мира. Минским процессом она вообще не предусмотрена. И даже когда лидеры ее обсуждают, возникает справедливый вопрос: так мы выходим из минских соглашений? То есть я не сказал ничего "анти-минского", наоборот, лидеры давно уже обсуждают возможность изменений, которые предусматривают возможность миссии по поддержанию мира", - сказал Пристайко в интервью РБК-Украина.

Если этот вариант не срабатывает, например, Россия блокирует решение Совбеза ООН и миссия не появляется, тогда, очевидно, дипломатическая система достает третий вариант.

"И у нас в запасе есть еще несколько вариантов, которые обрисовывались уже президенту в общих чертах", - резюмировал дипломат.

Напомним, министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что в случае если во время саммита в "нормандском формате" произойдет какой-то "прорыв", то оперативно будет подготовлен новый документ. При этом глава МИД призвал "контролировать наши ожидания и не ставить слишком амбициозные задания перед собой".