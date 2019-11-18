"Никакой "зрады" не запланировано": Пристайко высказался о выборах на Донбассе

Вадим Пристайко / Фото РБК-Украина

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который ранее назвал альтернативу Минским соглашениям, прокомментировал проведение выборов на ныне оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и заявил, что "никакой зрады" не запланировано.

По его словам, "чем дольше мы будем обсуждать в теории, а не искать пути, как посчитать людей, которые там остались, или как обеспечить голосование перемещенных лиц и другие вопросы, тем дольше выборов не будет".

Пристайко считает, что профессионалы, в том числе и Центризбирком, должны нарабатывать какие-то предложения относительно проведения выборов на ныне оккупированных территориях Донбасса. И принять в них участие должны в том числе и переселенцы – для этого министр допустил применение электронного или дистанционного голосования.

"Хотелось бы, чтобы участие в них принимали все, в том числе перемещенные лица. Возможно, для них нужно применить электронное или дистанционное голосование. Как взять, чисто логистически, два миллиона людей и вернуть их? Куда вернуть, если их дома разрушены? Они точно хотят возвращаться? А те, кто уехал в Россию, Беларусь или на заработки в Европу, мы их по одному будем назад возвращать? Проще всего прикрыться инструкциями и порядками и говорить, что все это невозможно и ждать, пока оно само собой как-то решится", - сказал глава МИД в интервью РБК-Украина.

При этом Пристайко добавил, что "никакой "зрады" не запланировано".

"Легко отталкиваться от уже принятого решения: БДИПЧ ОБСЕ должны сказать, насколько выборы были прозрачные. Они свою оценку строят на определенных критериях, в которых абсолютно четко прописано, что должно быть обеспечено на выборах (...) ситуация с безопасностью, доступ СМИ и т.д. Очевидно, каждый из этих критериев должен быть обеспечен. Никаких других планов и подковерных договоренностей у нас нет", - резюмировал дипломат.

Напомним, ранее глава Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко заявлял, что провести выборы на оккупированных Россией территориях Донбасса на данный момент невозможно из-за проблем безопасности и отсутствия необходимой правовой базы.

В свою очередь, первый замруководителя фракции Слуга народа Александр Корниенко назвал условия для проведения выборов на Донбассе. По его словам, выборы на Донбассе "гипотетически" возможны, если будет обеспечен фактор безопасности и все необходимые "красные линии".