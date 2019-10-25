"Нужен закон": в ЦИК заговорили о выборах на оккупированном Донбассе

В ЦИК заговорили о выборах на оккупированном Донбассе / 24 Канал

На сегодня выборы на оккупированных Россией территориях Донбасса провести невозможно из-за проблем безопасности и отсутствия необходимой правовой базы, заявил глава Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко.

"Возможны ли выборы в Донбассе вообще? По моему мнению, на данный момент — нет. Чтобы их там провести, необходимо обеспечить безопасность. Украина должна взять под контроль государственную границу", — подчеркнул он в интервью Фокусу.

Он также отметил, что для проведения выборов в ОРДЛО необходимо принятие Верховной Радой соответствующего закона.

Читайте также"Наёмники должны уйти": в Евросоюзе сделали громкое заявление о выборах в ОРДЛО"У нас действует закон о правовом режиме на временно оккупированных территориях, в котором чётко сказано, что выборы на временно оккупированных территориях не проводятся. Чтобы хотя бы теоретически говорить о проведении выборов на этих территориях, нужно принять другой закон", — говорит Диденко.

Он также обратил внимание на необходимость обновления реестра избирателей на Донбассе и добавил, что практическая возможность одновременного проведения местных выборов и выборов в ОРДЛО в октябре 2020 года отсутствует.

"Теоретически я такой возможности не исключаю. Практически — не вижу", — добавил глава ЦИК.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине официально признали ряд документов, которые выдают боевики "ДНР" и "ЛНР" на временной оккупированных территориях Донбасса.