Дело главы правления Укрэксимбанка: прокуратура - "в пролете", банкир - на свободе

Александр Гриценко после заседания суда поехал домой, сказал его адвокат / Фото: скриншот видео UA:Перший

В Киеве Печерский райсуд избрал меру пресечения задержанному главе правления Укрэксимбанка Александру Гриценко, банкир после заседания поехал домой.

Суд отклонил ходатайство прокуроров - просили взять Гриценко под стражу с возможностью выйти на свободу под залог в 100 млн гривен, рассказал адвокат задержанного Денис Демин, пишет УНИАН.

Юрист отметил, что Гриценко суд избрал довольно мягкую меру пресечения по сравнению с той, которую требовали прокуроры, - залог в 3 млн гривен. По его словам, банкир должен внести залог на протяжении пяти дней.

Напомним, 16 ноября стало известно, что Александра Гриценко задержала СБУ по поручению Генпрокуратуры. Задержанного обвиняют, в частности, в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, а также в отмывании доходов, полученных преступным путем.