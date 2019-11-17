Дело банкира Гриценко: главе Укрэксимбанка предъявили подозрение

Александр Гриценко / УНИАН

Задержанному накануне главе правления Укрэксимбанка Александру Гриценко объявили о подозрении.

Как заявил его адвокат Денис Демин в эфире 5 канала, подозрение оформлено на 78 страницах.

"Сегодня было вручено подозрение – с нарушениями, и мы это отметили. ...78 страниц подозрения. Я не могу вам разглашать тайну досудебного расследования, но могу сказать, что там намешано абсолютно все. С 2013 года где-то по настоящее время... В банке относительно-коллегиальная система принятия решений. Неизвестно еще, будут ли у следствия вопросы еще к кому-то в банке", – сказал адвокат.

Сообщается, что по предварительной информации дело будет слушаться в Печерском районном суд Киева.

Читайте такжеХищения в Укрэксимбанке: СБУ нашла следы "ОПГ Порошенко" – Портнов

По предварительным данным меру пресечения для Гриценко будут избирать 18 ноября.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в воскресенье неизвестные забрали Гриценко в черный автобус прямо на глазах у ребенка, с которым он гулял. Его семья обратилась в правоохранительные органы.

Затем пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что задержанного поместили в изолятор временного содержания.