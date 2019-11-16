В СБУ озвучили причину задержания главы Укрэксимбанка

Александр Гриценко обвиняется в получении незаконных доходов / Фото: скриншот видео UA:Перший

В СБУ сообщили, что главу Укрэксимбанка Александра Гриценко задержали по подозрению в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем высокопоставленными чиновниками времен президента-беглеца Виктора Януковича.

"Задержание проходило в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (Создание преступной организации), ч.5 ст.191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем)", - сообщила Служба безопасности Украины в Facebook.

Во данным ведомства, злоупотребляя своим служебным положением, Гриценко вывел из-под ареста имущество одного из медиа-холдингов. Бизнесмен был задержан в рамках действующего законодательства и помещен в изолятор временного содержания, ему обеспечено право на защиту и общение с адвокатами, заявили в СБУ.

Как известно, некоторые СМИ сообщили о похищении главы Укрэксимбанка Александра Гриценко.