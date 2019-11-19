Долгожданный нормандский саммит: Пристайко рассказал, на какой компромисс готова Украина

Пристайко рассказал, с чем Украина едет на нормандский саммит / УНИАН

Украина готова принять "разумный компромисс" по итогам переговоров лидеров стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) в Париже 9 декабря, заявил на совместной пресс-конференции с немецким коллегой Хайко Маасом в Киеве 19 ноября, во вторник, глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который ранее рассказал, почему Германия "топит" за путинский газопровод Северный поток-2.

"Мы едем на "нормандскую встречу" с открытыми идеями, с открытым разумом. Мы готовы воспринять компромисс и привезти домой прогресс, которого украинцы так давно хотят", - заверил Пристайко.

Напомним, ранее сообщалось, во вторник, 19 ноября, помощники Владимира Зеленского, Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона согласовали проект итогового документа саммита в "нормандском формате", который состоится 9 декабря в Париже, сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к помощнику президента России Владиславу Суркову.

Чеснаков подчеркнул, что инициировала согласование документа до непосредственного начала саммита российская сторона.

При этом Чеснаков уточнил, что это позволит ограничить возможные попытки Киева выйти за рамки Минских соглашений во время переговоров.

Читайте такжеРоссия хочет сорвать саммит "нормандской четверки" - ПристайкоТакже напомним, 19 ноября, во вторник, Владимир Зеленский сказал, что на встрече нормандской четверки (Украина, Россия, Германия и Франция) поднимет вопрос о четких сроках возвращения захваченной части Донбасса под контроль Киева.

Идет очень серьезная подготовка к встрече в нормандском формате, рассказал глава государства в Киеве на совместной пресс-конференции с чешским премьером Андреем Бабишем.

Зеленский сказал, что Украина должна решить вопрос войны на части Донбасса именно дипломатическим путем, и этот путь начинается с переговоров. Президент подчеркнул, что необходимо договариваться о возвращении украинских земель.

"…Я хочу говорить о возвращении, деоккупации Донбасса с какими-то более-менее четкими сроками… я буду поднимать этот вопрос", - заявил глава государства.