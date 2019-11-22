Счастливые крымчане - картинка российской пропаганды: Кориневич рассказал о реальной ситуации в Крыму

Антон Кориневич / Фото lb.ua

Глава представительства президента Украины в АРК Антон Кориневич, по словам которого сейчас активно нарабатывается стратегия возвращения аннексированного Крыма, высказал мнение, что, чтобы вернуть полуостров под контроль Киева, нужно среди прочего заручиться поддержкой местных жителей.

По его словам, многие крымчане хотят сохранять связь с Украиной. Это подтверждают в том числе и факты пересечения административной границы с материковой Украиной.

"Кроме того, я убежден, что сегодня в Крыму нет поддержки "русского мира". Жители полуострова испытывает немалые нарушения своих прав, никто не может быть уверен, что завтра его не задержат по надуманным обвинениям. Существует проблема и ограничения ведения бизнеса, и низкого уровня медицинских услуг, и высоких цен на товары. Счастливые крымчане - это картинка российской пропаганды", - сказал Кориневич в интервью Левому берегу.

В то же время, постпред в Крыму не смог назвать число жителей Крыма, которые ждут возвращения Украины.

"Я уверен, что в Крыму нет большинства тех, кто поддерживает "русский мир". Я уверен, что большинство крымчан не принимала участия в так называемом "референдуме" в 2014 году и не поддерживает то, что там произошло и происходит сегодня. Поэтому государству Украина нужно работать с крымчанами для того, чтобы когда она вернется в Крым, мы имели людей, на которых можем опираться, которые, условно говоря, будут новой местной властью", - отметил Кориневич.

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Напомним, гендиректор Международного центра обороны и безопасности (ICDS) в Таллинне Дмитрий Теперик считает, что возвращение Крыма в Украину может произойти, в частности, если РФ ослабнет или развалится.

Вс вою очередь, политолог, сотрудник Центра российских исследований Бориса Немцова Александр Морозов считает, что аннексия Крыма поставила под вопрос границы РФ. По его мнению, в ближайшие 20-30 лет Россию ждут потрясения.