Политолог сказал, в обмен на что Путин оставит Донбасс в покое

Не стоит идти на уступки Владимиру Путину ради части Донбасса, считает политолог / Reuters

Нет ничего такого, что представляло бы ценность для российского президента Владимира Путина, и что властям Украины можно было бы обменять на урегулирование ситуации на Донбассе.

Многие думают о том, можно ли что-то уступить Кремлю, чтобы он отдал часть востока Украины, рассказал сотрудник Центра российских исследований Бориса Немцова (Карлов Университет, Прага) - политолог Александр Морозов на чате в Главреде.

По мнению собеседника, на этот вопрос необходимо ответить "нет".

"…Нет ничего такого, что представляло бы ценность для Кремля, и что можно было бы обменять на урегулирование ситуации на Донбассе", - заявил эксперт.

Ранее экономист и экс-советник Владимира Путина Андрей Илларионов сказал, что для возвращения под контроль Киева захваченных украинских территорий, в том числе и части Донбасса, потребуется кровопролитнейшая мировая война.