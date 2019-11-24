Политолог сказал, в обмен на что Путин оставит Донбасс в покое

Многих интересует, можно ли президенту РФ что-то уступить, чтобы он отдал часть украинской территории, поделился эксперт.
Нет ничего такого, что представляло бы ценность для российского президента Владимира Путина, и что властям Украины можно было бы обменять на урегулирование ситуации на Донбассе.
Многие думают о том, можно ли что-то уступить Кремлю, чтобы он отдал часть востока Украины, рассказал сотрудник Центра российских исследований Бориса Немцова (Карлов Университет, Прага) - политолог Александр Морозов на чате в Главреде.
По мнению собеседника, на этот вопрос необходимо ответить "нет".
"…Нет ничего такого, что представляло бы ценность для Кремля, и что можно было бы обменять на урегулирование ситуации на Донбассе", - заявил эксперт.
Ранее экономист и экс-советник Владимира Путина Андрей Илларионов сказал, что для возвращения под контроль Киева захваченных украинских территорий, в том числе и части Донбасса, потребуется кровопролитнейшая мировая война.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.