Политолог озвучил сценарии возвращения Крыма и Донбасса Украине

Александр Морозов высказался о возвращении Крыма и Донбасса Украине/ facebook.com

Российский политолог, сотрудник Центра российских исследований Бориса Немцова Александр Морозов высказал свое мнение относительно того, когда и при каких условиях оккупированный Донбасс и аннексированный Крым вернутся по контроль Киева.

Эксперт уверен, что перспектива возвращения Донбасса и Крыма – это два разных вопроса.

"Донбасс, я думаю, может вернуться в Украину даже в результате довольно сложных, но мирных переговоров, а также формирования международного консорциума, который обеспечит военную безопасность на переходный период на Донбассе. Вполне возможно, что переговоры в "нормандском формате", в конце концов, к этому приведут", - сказал Морозов во время чата на Главреде.

Что касается аннексированного Крыма, то в этом случае вопрос более сложный. Политолог считает, что нет таких обстоятельств, при которых Кремль сдаст назад откажется от Крыма. Таким образом, Крым может вернуться в Украину в двух случаях.

"Первый – в случае дальнейшего масштабного распада постсоветского пространства, при котором начнут формироваться новые границы в регионе. Этого варианта исключать нельзя. Тогда, возможно, и Крым обратно вернется в состав Украины", - считает эксперт.

Читайте такжеАннексия Крыма размыла границы: эксперт дал прогноз, будет ли распад РоссииВторой вариант возвращения Крыма – радикальные изменения власти в Кремле, то есть приход к управлению страной других людей, в результате чего в России возникнет новое политическое большинство.

"Это важно, потому что никакой новый диктатор, пришедший на место Путина, не сможет вернуть Крым Украине. А вот если в России сформируется новое политическое большинство (чего исключать нельзя, потому что российская история знает такие примеры, например, в 1991 году), будет возможным всенародное решение – совершенно искреннее и доброжелательное – ради восстановления взаимоотношений с Украиной и соседним народом вернуть Крым", - отметил Морозов.

Политолог также не исключает, что при определенных условиях климат отношений между странами и народами в Восточной Европе изменятся настолько, что Крым будет передан Украине. И то, под юрисдикцией какого государства он находится, не будет носить драматического характера, как раньше, резюмировал эксперт.

Напомним, первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому для установления мира на Донбассе необходимо вступить в непосредственный диалог с Россией, которая фактически ведет агрессивную войну против Украины.

Читайте такжеПодвластно лишь диктатору: эксперт оценил шансы Украины вернуть Крым

Как сообщал Главред, глава представительства президента Украины в АРК Антон Кориневич заявил о том, что на данный момент активно нарабатывается стратегия возвращения аннексированного Россией украинского полуострова Крым. При этом Кориневич отказался подробно рассказать о том, как будет выглядеть стратегия команды Зеленского по деоккупации полуострова и какие политические моменты в ней будут прописаны, однако выразил надежду, что Крым можно вернуть при президентстве Владимира Путина.