"Минские соглашения невыполнимы": перемирия на Донбассе не будет – журналист

Россия никогда не даст исполнить Минские соглашения, считает Виталий Портников

Усилия любого из украинских президентов, в том числе Владимира Зеленского, по урегулированию конфликта с Россией могут привести лишь к временному перемирию, заявил журналист и публицист Виталий Портников.

Он напомнил, что в своем время "харьковские соглашения" тоже стали определенными перемирием между Украиной и РФ, которое продлилось недолго.

"С точки зрения РФ, Украина – это отторгнутая часть России", - подчеркнул он в интервью на Ukrlife.tv.

Публицист также убежден, что Минские соглашения не реализуемы по своей природе, поскольку в этом случае Россия лишиться рычага влияния на Украину.

"Проблема в России. Ей это зачем? Россия никогда не даст их исполнить. РФ даже не допускает возможности ликвидации "ЛНР" и "ДНР", - добавил Портников.

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По его мнению, разведение сил и прекращение огня на Донбассе также поставит крест на влиянии РФ на Украину.

Напомним, ранее сотрудник Центра российских исследований Бориса Немцова политолог Александр Морозов во время чата в Главреде рассказал, в обмен на что Путин оставит Донбасс в покое.