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Эксперт дал прогноз, успеет ли Кремль до 2024 года захватить Беларусь

28 ноября 2019, 05:28

Интеграция России и Беларуси поможет продлить полномочия Владимира Путина.

Путин, Лукашенко
Лукашенко старается защитить себя и суверенитет Беларуси, считает Александр Морозов / Reuters

Пока официальный Минск не сделает окончательный и очень ясный европейский выбор и не отделится от политики России, он будет в очень уязвимом положении. Такое мнение высказал политолог, сотрудник Центра российских исследований Бориса Немцова Александр Морозов

Эксперт считает, что Кремлю было бы чрезвычайно выгодно объединение России с Беларусью.

"Не только из-за того, что это (интеграция России и Беларуси, - Главред) поможет продлить полномочия Путина в 2024 году. Кремлю вообще было бы чрезвычайно выгодно достроить это союзное государство до единого – с одной валютой и одной армией. Это было бы чрезвычайно выгодно, хотя бы потому что отвечало бы геополитической философии Путина, который считает, что чем больше нас, тем лучше", - сказал Морозов во время чата на Главреде.

При этом интеграция Беларуси и России необязательно должна произойти в 2024 году.

"Лукашенко старается защитить себя и суверенитет Беларуси. Это видно. Но нужно учитывать, что при определенном стечении обстоятельств переворот в Беларуси в пользу пророссийских элит и пророссийских общественных настроений вполне возможен, исключать этого нельзя", - отметил политолог.

Напомним, ранее российский политолог, публицист Александр Морозов высказал мнение, что официальный Минск не против каких-то форм интеграции Беларуси с Россией, но все же Кремлю вряд ли удастся до 2024 года создать союзное государство. 

Как сообщал Главред, президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился из-за того, что Москва каждый год выдвигает Минску новые условия, и пообещал не подписывать интеграционные документы с Россией.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что президент Лукашенко пытается "выторговать" накануне выборов для своей страны преференции.

Россия Беларусь интеграция новости России Александр Морозов новости Беларуси
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