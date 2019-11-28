Эксперт дал прогноз, успеет ли Кремль до 2024 года захватить Беларусь

Лукашенко старается защитить себя и суверенитет Беларуси, считает Александр Морозов / Reuters

Пока официальный Минск не сделает окончательный и очень ясный европейский выбор и не отделится от политики России, он будет в очень уязвимом положении. Такое мнение высказал политолог, сотрудник Центра российских исследований Бориса Немцова Александр Морозов.

Эксперт считает, что Кремлю было бы чрезвычайно выгодно объединение России с Беларусью.

"Не только из-за того, что это (интеграция России и Беларуси, - Главред) поможет продлить полномочия Путина в 2024 году. Кремлю вообще было бы чрезвычайно выгодно достроить это союзное государство до единого – с одной валютой и одной армией. Это было бы чрезвычайно выгодно, хотя бы потому что отвечало бы геополитической философии Путина, который считает, что чем больше нас, тем лучше", - сказал Морозов во время чата на Главреде.

При этом интеграция Беларуси и России необязательно должна произойти в 2024 году.

"Лукашенко старается защитить себя и суверенитет Беларуси. Это видно. Но нужно учитывать, что при определенном стечении обстоятельств переворот в Беларуси в пользу пророссийских элит и пророссийских общественных настроений вполне возможен, исключать этого нельзя", - отметил политолог.

Напомним, ранее российский политолог, публицист Александр Морозов высказал мнение, что официальный Минск не против каких-то форм интеграции Беларуси с Россией, но все же Кремлю вряд ли удастся до 2024 года создать союзное государство.

Как сообщал Главред, президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился из-за того, что Москва каждый год выдвигает Минску новые условия, и пообещал не подписывать интеграционные документы с Россией.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что президент Лукашенко пытается "выторговать" накануне выборов для своей страны преференции.