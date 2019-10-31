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Сможет ли Кремль "подмять" под себя Беларусь: эксперт сделал прогноз

31 октября 2019, 10:48

Минск сопротивляется Москве, и пока что делает это довольно успешно.

Путин и Лукашенко
Александр Лукашенко и Владимир Путин / Reuters

Официальный Минск не против каких-то форм интеграции Беларуси с Россией, но все же Кремлю вряд ли удастся до 2024 года создать союзное государство. Такое мнение в интервью Главреду высказал российский политолог, публицист, научный сотрудник Карлова Университета, содиректор Центра российских исследований Бориса Немцова Александр Морозов.

"Мы хорошо видим, что тематика превращения союзного государства из того, чем оно являлось все эти годы в какое-то новое объединение, обсуждается (…) но при этом Минск настаивает на том, чтобы была разная валюта (то есть, самостоятельно имитировать свои деньги) и самостоятельная армия. Иными словами, Лукашенко (Александр Лукашенко, президент Беларуси, - Главред) и Минск настаивают на суверенитете", - отметил Морозов.

Если до 2024 года с Лукашенко что-то случится,  нельзя стопроцентно прогнозировать, что к власти после его ухода придут силы, которые будут занимать такую же позицию относительно интеграции Беларуси и России, как и он, а не двинутся в сторону РФ более активно.

"Тогда, конечно, ситуация может измениться. Но на мой взгляд, несмотря на всю эту большую полемику в прессе и очевидную, очень жесткую политику Москвы, начиная с декабря 2018 года, когда начался такой раунд жесткого давления Москвы на Минск, мы видим, что Минск сопротивляется и пока довольно успешно. Кремль отступил сейчас на несколько шагов назад – сейчас придумывается какие-то новые идеи. Но пока это очень маловероятный сценарий", - считает политолог.

Читайте такжеКурс на Минск: сможет ли Путин присоединить БеларусьНапомним, в Беларуси стали искать отговорки для отсрочки углубления интеграции с Россией.

Как сообщал Главред, эксперт-международник Юрий Смелянский считает, что в случае, если Россия окончательно совершит поглощение Беларуси, то получит прямой выход к странам, входящим в Европейский Союз и НАТО.

Россия Беларусь интеграция новости России
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