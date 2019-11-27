Боевики похерили нормандский саммит: у Кучмы заявили о нарушении договоренностей

У Кучмы заявили, что боевики не выполнии часть договоренностей / УНИАН

Украина выполнила свою часть обязательств перед встречей лидеров стран нормандского формата - Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона, Владимира Зеленского и Владимира Путина, в то время как боевики – нет, сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Отметим, нормандский саммит состоится 9 декабря, в Париже.

"Накануне встречи лидеров стран "нормандской четверки", запланированной на 9 декабря, украинская сторона выполнила взятые на себя обязательства, выполнение которых находилось на личном контроле Президента Украины Владимира Зеленского", - отметила Олифер на своей странице в Фейсбуке.

В частности, Олифер отметила разведение сил и средств в районе Золотого, Петровского и Станицы Луганской, возведение моста в Станице Луганской и решение вопроса водоснабжения в Луганской области.

"Зато со стороны ОРДЛО нет допуска представителей Международного Комитета Красного Креста к удерживаемым лицам; не представлен беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории Донбасса, не подконтрольной Украине, включая участки российско-украинской границы; не созданы условия для работы КПВВ "Золотое", - добавила она.

Особенно острой, по ее словам, остается проблема освобождения удерживаемых лиц.

Читайте такжеВ МИД РФ поделились коварными планами Путина на ЗеленскогоНапомним, 12 ноября Дарка Олифер заявила, что на заседании Трехсторонней контактной группы были сняты все препятствия на пути к встрече в нормандском формате Владимира Зеленского, Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Владимира Путина.

По ее словам, разведение сил и средств в районе населенных пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская стало последним шагом в этом направлении.

"Проведение встречи лидеров стран "нормандской четверки" в ближайшее время ускорит решение всех актуальных вопросов по урегулированию конфликта", - отметила Олифер на своей странице в Фейсбуке.

Также ранее заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что предстоящая встреча лидеров нормандской четверки позволит закрепить прогресс в урегулировании ситуации на Украине.

"Мы очень рассчитываем на то, что эта встреча позволит реально зафиксировать прогресс на обоих главных треках урегулирования внутриукраинского конфликта", — отметил Глушко.