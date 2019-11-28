Зеленский поговорил по телефону с Меркель: детали разговора

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Ангелой Меркель / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как рассказали в пресс-службе Офиса Президента, разговор касался подготовки встречи лидеров стран "нормандского формата".

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время разговора были обсуждены вопросы подготовки встречи в нормандском формате 9 декабря этого года", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что выступает за развитие диалога с Российской Федерацией, чтобы не ухудшить ситуацию в Украине. По его словам, он хочет "придать новый импульс" диалогу с Россией.

Читайте такжеПочему Зеленский скрывает свой "нормандский" планПри этом он задал риторический вопрос, сделало ли отсутствие диалога с Россией "европейский континент более безопасным?".

"А соответствует ли это нашим интересам и интересу нашей стабильности не заниматься делами, которые касаются вопросов замороженных конфликтов, и позволить ситуации в Украине ухудшиться? Я так не думаю", - сказал Макрон в Париже на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и добавил, что диалог с Россией отвечает интересам мира и стабильности в Европе.

"И мы работаем над этим. И это является причиной, почему вместе с канцлером (ФРГ) Меркель мы проведем "нормандский саммит" 9 декабря, чтобы и дальше работать над реализацией Минских соглашений", - заверил президент Франции.

Также он отметил необходимость работать для укрепления европейского суверенитета и "построения новой архитектуры доверия и безопасности в Европе".

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Макрон сказал, что по этой же причине в интересах мира и стабильности необходимо вступать в диалог с Россией по контролю над вооружениями.

Напомним, встреча глав государств "нормандского формата" (Украины, Германии, Франции и России) запланирована на 9 декабря в Париже.