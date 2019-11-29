Названо число нардепов-рекордсменов по прогулам голосований в Раде

Девять народных депутатов пропустили 90% голосований / УНИАН

В Комитете избирателей Украины назвали народных депутатов 9-го созыва, которые пропустили больше всего голосований в зале Рады.

При этом девять народных депутатов пропустили 90% голосований:

1. Вадим Рабинович, ОПЗЖ, самый низкий показатель среди 423 депутатов, принял участие в 6% голосований;

2. Юлия Левочкина, ОПЗЖ, 6%;

3. Игорь Абрамович, ОПЗЖ, 7%;

4. Юрий Солод, ОПЗЖ, 7%;

5. Андрей Деркач, внефракционный, 7%;

6. Вадим Столар, ОПЗЖ, 8%;

7. Александр Фельдман, ОПЗЖ, 8%;

8. Антон Яценко, За будущее, 9%;

9. Юрий Бойко, ОПЗЖ, 10%.

Как подчеркнули в КИУ, за три месяца работы Верховной Рады IX созыва состоялось 1158 голосований. В среднем один народный депутат принял участие в 69% из них. При этом 96 народных депутатов приняли участие в менее 50% голосований парламента.

Читайте такжеПропустили 90% заседаний: в КИУ назвали злостных депутатов-прогульщиковВ сообщении подчеркивается, что Рабинович был зарегистрирован на 23 из 39 заседаниях ВР, Левочкина - на 31, Абрамович - 27, Солод - 26, Деркач - 26, Столар - 22, Фельдман - 36, Яценко – 30, Бойко – 37, однако участия в голосованиях депутаты почти не принимали.

"Руководство Верховной Рады пытается бороться с проблемой неучастия в голосованиях путем введения финансовых штрафов. Однако не стоит ожидать, что это принципиально решит проблему. Для 80-90% депутатов, которые систематически игнорируют голосования, никаких изменений не произойдет. Особенно, когда речь идет о депутатах-мультимиллионерах", - заявил председатель КИУ Алексей Кошель.

В КИУ добавили, что есть ряд народных депутатов, принявших участие почти в 100% голосований. Так, 18 народных депутатов приняли участие в 98-99% голосований парламента. Рекордсменом является Владимир Ватрас, который голосовал в 99,6% случаев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ноябре работу в парламенте прогуляли почти треть нардепов.