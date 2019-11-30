"Никчемный документ": дипломат объяснил, что не так с Минскими соглашениями

Минские соглашения принимались на встрече "нормандской четверки"

Чрезвычайный и полномочный посол Украины, глава Украинской ассоциации внешней политики Владимир Хандогий заявил о том, что Минские соглашения являются юридически "никчемным документом".

Он обратил внимание на то, что по уставу решения Совбеза ООН имеют обязательную силу, но лишь те, которые принимаются во исполнение главы 7 устава.

"Эта глава говорит о поддержке мира и безопасности. Поэтому решения, принятые в рамках этой статьи, имеют обязательную силу", - пояснил дипломат в интервью на Ukrlife.tv.

По его словам, ссылки на 7 главу устава в резолюции Совбеза ООН по Минским соглашениям нет.

Хандогий также добавил, что декларация лидеров "нормандской четверки", одобряющая комплекс мер в рамках Минских соглашений так и не была подписана президентами.

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"Подписан неизвестно кем. Это (Минские соглашения, - ред.) не сакральная и священная корова, а обычный документ", - добавил дипломат.

Напомним, ранее в РФ рассказали, чего не стоит ждать от "нормандской встречи" в Париже.