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Эксперт рассказал, какие опасности для Украины несет невыполнение Минских соглашений

26 ноября 2019, 17:29

По мнению эксперта, грядущая встреча в Нормандском формате вряд ли всерьез исправит положение с урегулированием конфликта на Донбассе.

Зеленский, Кучма
Леонид Кучма и Владимир Зеленский, / УНИАН

В случае, если из-за сложной внутриполитической ситуации в Украине Владимиру Зеленскому не удастся выполнить Минские договоренности, то возникает большая опасность "приднестровского сценария".

С таким мнением в телеэфире выступил политический и экономический эксперт Тарас Загородний. По его мнению, на грядущей встрече в Нормандском формате Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель и Владимир Путин не будут открыто говорить об условиях, потому как РФ не признает себя стороной конфликта на Донбассе.

"Скорее всего, будут какие-то общие фразы или коммюнике, которые будут повторять то, что есть в Минских договоренностях. Не исключено, что будет еще раз подчеркнуто, что или идти по Минских договоренностях, которые являются краеугольным камнем в этой войне, фактически договором о перемирии. Но, возможно, будут определены какие-то шаги, которые позволят Украине быстрее выходить на мирный договор с РФ", – отметил Загородний.

Напомним, ранее Георгий Тука предупреждал о реализации РФ на Донбассе приднестровского сценария.  

Россия Минские договоренности Владимир Зеленский война на Донбассе
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