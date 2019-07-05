"Чтобы, наконец, был мир": Зеленский пообещал выполнить Минские договоренности

Зеленский пообещал выполнить все пункты Минских соглашений, которые он не подписывал / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал для достижения мира выполнить все пункты Минских соглашений.

"Ни моя команда, ни я не подписывали этот "Минск", но мы готовы идти по пунктам всех минских договоренностей для того, чтобы наконец у нас был мир", - сказал украинский лидер в комментарии DW.

По словам Зеленского, необходимо разговаривать с жителями оккупированных территорий, напоминая, что "все мы украинцы". Глава государства акцентировал, что людям важно "посылать сигнал".

На вопрос о том, слышат ли его на захваченной территории, президент засомневался, сказав "я уверен", однако впоследствии уточнил, что ему "очень хотелось бы в это верить".

"Мы будем это делать настолько долго, насколько сможем, максимально", - пообещал Зеленский.

"Ни моя команда, ни я не подписывали этот "Минск", но мы готовы идти по пунктам всех минских договоренностей для того, чтобы наконец у нас был мир", - сказал президент Украины Владимир Зеленский, с которым поговорил наш корреспондент pic.twitter.com/6LFZFFAhSl — DW на русском (@dw_russian) July 5, 2019

Напомним, Зеленский констатировал, что параллельно с завершением войны необходимо восстанавливать разрушенный Донбасс

Ранее у Зеленского рассказали, как Украина будет реинтегрировать оккупированный Донбасс.