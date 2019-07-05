Зеленский рассказал о ключевых задачах на Донбассе

Владимир Зеленский посетил с визитом Донбасс / president.gov.ua

Параллельно с завершением войны необходимо восстанавливать разрушенный Донбасс, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Вопрос, о котором я буду без устали повторять и говорить – это прекращение огня… Мы хотим все сделать и передаем постоянные сигналы по поводу прекращения огня", - подчеркнул он в Краматорске во время представления нового председателя Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко.

Глава государства обратил внимание на необходимость решения множества вопросов, которые связаны с гуманитарными и социальными миссиями на Донбассе.

Читайте такжеПутин требует от Зеленского отменить "указ Порошенко" о блокаде Донбасса"Нам не надо все время говорить, что те виноваты, виновата война. Мы обязаны это сделать параллельно. Параллельно заканчивать войну и параллельно думать о наших людях и действительно восстанавливать Донбасс", - считает он.

Зеленский также анонсировал проведение осенью большого инвестиционного бизнес-форума в Мариуполе для восстановления Донбасса.

"Мы приглашаем туда инвесторов из всех стран. В Канаде я уделил этому 19 встреч, мы и с диаспорой говорили. В Германии, во Франции встречался с бизнесом и объяснял, как это важно сегодня инвестировать в Донбасс, чтоб на временно оккупированной территории люди видели, что у нас действительно меняется страна", - добавил президент.

Кроме того, одним из самых больных вопросов на Донбассе является восстановление дорог.

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"Наши первоочередные задачи на Донбассе - это нормальное водоснабжение, качество питьевой воды, восстановление Краматорского аэропорта, погашение долгов шахтерам, больницы и самое болезненное - дороги", - подчеркнул глава государства в сообщении в Twitter.

Напомним, ранее у Зеленского рассказали, как Украина будет реинтегрировать оккупированный Донбасс.