Брат из "ДНР": Зеленский прокомментировал назначение нового главы Донецкой ОГА

Владимир Зеленский совершил визит в Донецкую область / president.gov.ua

Донбасс является очень важным и сложным регионом, за которым сейчас следит весь мира и вся Украина, заявил президент Владимир Зеленский, представляя нового главу Донецкой областной государственной администрации, военного прокурора Павла Кириленко.

"Не позавидуешь в целом руководству Донецкой области, это сегодня действительно очень сложная территория Украины. Вы знаете, что за Донбассом пристально следит весь мир. На всех своих встречах за рубежом я поднимаю этот вопрос как приоритетный. И главное, что следить за Донбассом вся Украина, потому Донбасс – это Украина", - сказал президент на представлении нового главы Донецкой ОГА в пятницу в Краматорске.

Зеленский также указал, что "в последние годы было много разговоров, что якобы на Донбассе запрещают говорить на русском языке, притесняют русский язык".

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Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Павел Кириленко не общается со своим братом, который проживает на неподконтрольной территории Донбасса.

"Я уже видел информацию о том, что якобы брат Павла работает в "ДНР", служит и так далее. Мы все понимаем, что там живут такие же украинцы, как и мы. Мы должны это помнить. Естественно, у Паши там семья, там родители его и там брат. Родители там живут, это их земля, они считают себя украинцами, никуда не хотят переезжать, хотя Павел им предлагал. Что касается брата, то я знаю, что для него это больной вопрос, поэтому я взял на себя смелость это сказать. С братом он не общается из-за политических разногласий", - сказал он.

Зеленский указал, что Кириленко сам покинул оккупированную территорию после известных событий, проживает и работает в Украине с первых дней оккупации отдельных районов Донбасса.

"Из-за войны на Донбассе много разбитых семей. Павел – такой же украинец, как и мы. И попрошу не делить нас на "своих" и "чужих", людей, которые сегодня на временно оккупированных территориях. Они такие же украинцы, дефектов у них нет", - подчеркнул он.

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Отметим, что ранее журналисты нашли у Павла Кириленко младшего брата-сепаратиста, который состоит в рядах боевиков террористической "ДНР".

Напомним, президент Владимир Зеленский представил на рассмотрение Кабинета министров восемь кандидатов на посты глав восьми облгосадминистраций.