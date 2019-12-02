"Решаете уравнение": Зеленский высказался о доверии к Путину

Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о доверии к российскому коллеге Владимиру Путину. По его словам, в политике нельзя никому доверять.

"Я не доверяю никому", - заявил глава украинского государства в интервью Gazeta Wyborczą.

При этом он указал, что в политике у каждого свои интересы.

"В школе мне нравилась математика, все было понятно. Вы решаете уравнение с одним или несколькими неизвестными. А здесь все неизвестно, в том числе и у нас, политики в нашей стране. Я пришел в президенты из бизнеса, и тут не может быть доверия. У каждого свои интересы", - подчеркнул Зеленский.

Как ранее сообщал Главред, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что целью встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина будет "попытка найти какие-то решения".