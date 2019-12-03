"Не поцарапай меня снова": Ляшко резво подержался за подарок-"шлем"

Олег Ляшко с подарком / скриншот из видео

Скандальному украинскому политику и лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко (прямо под прокуратурой, куда его вызвали для дачи показаний по поводу драки с Андреем Герусом) в честь его 47-летия подарили металлический предмет, крайне похожий на вазон.

Сам экс-нардеп, правда, счел подарок похожим на пресловутый шлем Александра Македонского из легендарной советской комедии Джентельмены удачи.

"Не поцарапай меня снова своими этими. Это похоже на то, из того фильма - шльом. Джентельмены удачи. Это ты откопал шльом. Хорошо. Спасибо большое", - смеясь, прореагировал Ляшко.

Напомним, ранее Олег Ляшко сравнил себя с молодым Уинстоном Черчиллем и стал посмешищем в Сети. До этого авторитетный астролог Влад Росс рассказал Главреду, когда лидер "радикалов" вернется в Раду.