Чистки в Слуге народа: в Раде официально объявили об изгнании трех нардепов

Слуга народа / УНИАН

Парламентская фракция Слуга народа официально исключила трех народных депутатов из своих рядов. Так, членами фракции больше не являются Антон Поляков, Анна Скороход и Роман Иванисов.

Соответствующее решение во вторник, 3 декабря, в ходе утреннего пленарного заседания Верховной Рады объявил спикер парламента Дмитрий Разумков. По его словам, решение об изгнании Полякова и Скороход приняли на заседании фракции еще 15 ноября. При этом спикер Рады отметил, что решение расстаться с Иванисовым фракция приняла 2 декабря.

Напомним, что вокруг Анны Скороход разгорелся скандал из-за того, что она якобы предлагала народным депутатам денежную помощь, а после отказалась голосовать за законопроект о рынке земли. Кроме того, на давление со стороны однопартийцев пожаловался Антон Поляков. А уже 29 ноября в СМИ обнародовали текст приговора Роману Иванисову за избиение прохожего.

Как ранее сообщал Главред, в Раде зарегистрировали проекты постановлений о лишении депутатских мандатов новоназначенного губернатора Харьковской области Алексея Кучера и главы Укравтодора Александра Кубракова