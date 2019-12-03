"Конец монополии": Рада приняла важный закон относительно спирта

Рада приняла законопроект об отмене монополии государства на производство спирта / УНИАН

Во вторник, 3 декабря, Верховная Рада 9 созыва во втором чтении и в целом приняла проект закона, которым отменяется государственная монополия на производство спирта.

Документ поддержали 284 нардепа, а необходимый минимум для принятия законопроекта - 226 голосов.

В пояснительной записке к документу говорится, что цель отмены монополии - выведение рынка спирта из тени. Запланировано, что закон начнет действовать с 1 июля 2020 года.

Что изменится после того, как закон вступит в силу: