"Конец монополии": Рада приняла важный закон относительно спирта

Сегодня парламентарии одобрили отмену государственной монополии на производство спирта.
Во вторник, 3 декабря, Верховная Рада 9 созыва во втором чтении и в целом приняла проект закона, которым отменяется государственная монополия на производство спирта.
Документ поддержали 284 нардепа, а необходимый минимум для принятия законопроекта - 226 голосов.
В пояснительной записке к документу говорится, что цель отмены монополии - выведение рынка спирта из тени. Запланировано, что закон начнет действовать с 1 июля 2020 года.
Что изменится после того, как закон вступит в силу:
- Субъекты хозяйствования любой формы собственности смогут производить и продавать спирт, но для этого необходимо будет получить лицензию. Чтобы получить лицензию за местом производства необходимо будет установить круглосуточное видеонаблюдение;
- До 1 января 2024 года будут действовать ограничения на импорт спирта - его смогут импортировать только госпредприятия, уполномоченные Кабмином. Для импорта будет необходима лицензия. Также предприятиям не разрешат импортировать больше 10% спирта, объем которого они произведут;
- До 1 января 2024-го делать алкогольные напитки для продажи в Украине можно из спирта, который в соответствии с Таможенным кодексом имеет статус украинского товара.