Фракция Слуга народа пополнилась новым нардепом

Сергей Мандзий / Facebook С.Мандзия

В пятницу, 6 декабря, во фракцию партии Слуга народа вошел новый народный депутат вместо сложившего свои полномочия нардепа Александра Кубракова.

Во время пленарного заседания Сергей Мандзий принял присягу народного депутата и вошел в состав фракции Слуга народа.

Как подчеркнул председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Мандзия, после чего объявил о вхождении Мандзия во фракцию Слуга народа.

Как известно Рада 3 декабря досрочно прекратила полномочия народного депутата Кубракова, в связи его назначением на должность председателя Укравтодора.

В списке Слуги народа на парламентских выборах Мандзий занимал 136-ое место. Он возглавлял ООО Ремстрой. Был депутатом Хмельницкого городского совета IV, V, VI созывов. Председатель общественной организации Хмельницкая платформа.

Отметим, что в 2015 году Мандзий баллотировался на пост мэра Хмельницкого от Блока Петра Порошенко.