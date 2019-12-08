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"Похабный мир": Пономарев рассказал, чего ждать от встречи Зеленского и Путина

8 декабря 2019, 14:53

Украину ждет новая версия Брестского мира, считает Илья Пономарев.

Илья Пономарев
Илья Пономарев уверен, что Владимир Зеленский не сдаст Донбасс / УНИАН

В недалеком будущем Украине предстоит заключить мир со страной агрессором. Причем этот процесс будет похож на подписание Брестского мира 1918 года, благодаря которому СССР "получил передышку в войне, хотя при этом потерял часть территорий". Такое мнение высказал экс-депутат Госдумы Илья Пономарев.

По словам политика, Украине очень важно восстановить свою экономику, построить мирную жизнь и закрепить достижения революции 2014-го года. Именно в этом, на его взгляд, и есть смысл предстоящих переговоров в нормандском формате.

"(…) не стоит кричать "зрада" и расшатывать и без того слабое украинское государство: как показала история, этот самый "похабный мир" отнюдь не навсегда. Тот самый Брестский мир сыграл ключевую роль для сохранения результатов революции 1917-го – страна получила передышку и прекратила непопулярную войну, пусть и путем потери части территорий", - написал Пономарев в своем блоге на Обозревателе.

При этом экс-депутат Госдумы считает, что президент Украины Владимир Зеленский не сдаст Донбасс ни при каких условиях.

"Весь смысл идущих переговоров для него – это возвращение Донбасса в Украину и прекращение ежедневных потерь жизней украинских солдат и мирных жителей по обе стороны линии фронта. Тем более, что Путину ведь Донбасс ни за чем не нужен, и вопрос о его окончательном присоединении к России вообще не стоит. Так что Донбасс непременно вернется домой, это неизбежно и не за горами", - считает политик.

Кроме того, по словам Пономарева, не стоит недооценивать украинского президента.

"Он (Владимр Зеленский, - Главред) человек достаточно жесткий и далеко не такой уступчивый, как его пытаются представить. Путину будет нелегко его разгрызть. Он еще тот орешек. Главное, чтобы он не поторопился, чтобы вернуться домой с победой любой ценой. Думаю, на Банковой это понимают", - резюмировал бывший депутат Госдумы.

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Напомним, пресс-секретарь украинского главы Юлия Мендель сообщила, что на переговорах с Ангелой Меркель Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном в ходе нормандского саммита президент Украины Владимир Зеленский поднимет три главных вопроса – возврат украинских пленных, реальное прекращение огня на фронте и выборы уже на освобожденных от России территориях Донбасса.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отметил, что на встрече "нормандской четверки" Владимир Зеленский будет добиваться полного прекращения огня и достижения мира в Украине.

"Прекращению огня. Деоккупация. Возвращение людей и территорий. Именно таким мы видим наступления мира в Украине", - написал премьер-минстр в Facebook. 

Тем временем в воскресенье, 8 декабря, на Майдане в Киеве накануне встречи президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным, Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном в рамках нормандского саммита собрался новый Майдан

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