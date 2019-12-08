Гройсман поддержал Зеленского, назвав его противников "дешевыми политиканами"

Владимир Гройсман жестко прошелся по оппонентам Владимира Зеленского

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман высказался накануне встречи лидеров стран "нормандского формата" в Париже.

При этом бывший соратник Петра Порошенко призвал поддержать президента Владимира Зеленского и назвал его оппонентов "дешевыми политиканами".

"И это именно тот момент, когда страна, как никогда, должна быть единой, а глава государства нуждается в поддержке общества и международных партнеров. Момент, когда политики должны показать, что они государственники, а не дешевые политиканы, которые хотят поставить подножку президенту как политическому оппоненту. Момент, когда мы должны продолжить бороться и болеть за восстановление нашей территориальной целостности, за мир на нашей родной земле, за успех нашей страны. Желаю успеха Украине и президенту" - написал Гройсман в своем Facebook.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве на Майдане во время вече против капитуляции Порошенко забросали яйцами.