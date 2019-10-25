ГБР расследует назначение Гройсмана на пост премьера

ГБР расследует назначение Гройсмана премьером

Государственное бюро расследований получило доступ по разрешению Печерского районного суда к документам Офиса президента, связанных с назначением Владимира Гройсмана на пост премьер-министра Украины в 2016 году.

Постановление суда было опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

"Во время досудебного расследования установлено, что должностные лица, которые занимают особо ответственное положение в государственных органах Украины, злоупотребляя служебным положением, при отсутствии предусмотренных законодательством оснований, внесли в апреле 2016 году в Верховную Раду Украины представление на назначение премьер-министра Украины при отсутствии коалиции в Верховной Раде Украины", - сказано в материалах суда.

Следователь намерен изучить предложение коалиции Европейская Украина о назначении Гройсмана премьером и всех связанных с этим служебных документов.

Кроме того, следователи хотят изучить документы, которые касаются назначения на должность премьер-министра не только Гройсмана, но и Арсения Яценюка. Такая потребность продиктована желанием следователей сравнить процедуры принятия решений в обоих случаях.

Ранее ГБР обыскало экс-нардепа и его мать по делу Порошенко.