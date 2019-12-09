Обмен пленными: в России назвали возможные сроки

Обмен пленными может произойти до конца 2019 года / president.gov.ua

На фоне саммита "нормандской четверки", который пройдет сегодня, 9 декабря, в Париже, директор Центра политической конъюнктуры РФ Алексей Чеснаков назвал сроки проведения нового обмена пленными.

По его словам, обмен пленными по формуле "всех на всех" может произойти до конца 2019 года.

"Обмен всех установленных на всех установленных - да, вполне возможно, по этой формуле можно ожидать до конца года, ближе к Рождеству", - цитирую Чеснакова росСМИ.

Напомним, ранее Россия и самопровозглашенные "ЛНР" и "ДНР" вышли на финальную стадию подготовки обмена пленными в формате "всех на всех". Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что узники Кремля должны встречать Новый год в дома со своими семьями.

Как сообщал Главред, по данным росСМИ, Кремль не собирается идти ни на какие уступки Украине во время саммит в "нормандском формате", который запланирован на понедельник, 9 декабря. И единственным вероятным итогом переговоров по Донбассу может стать обмен пленными между Киевом и Москвой.