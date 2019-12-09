Встреча Путина и Зеленского: как проходит встреча в нормандском формате (обновляется)

Владимир Зеленский и Владимир Путин / УНИАН

9 декабря 2019 года, в понедельник в столице Франции, Париже, пройдет встреча в нормандском формате — с участием президента Украины Владимира Зеленского, президента РФ Владимира Путина, федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и французского президента Эммануэля Макрона.

Встреча нормандской четверки станет первой за более чем трехлетний период. До этого крайний раз президенты Франции, Украины, России и бундесканцлерин встречались в октябре 2016-го. Ныне же Франсуа Олланда в "нормандском формате" заменил Макрон, а Петра Порошенко — Зеленский.

10:40 Названо ориентировочное время встречи лидеров Украины и России. Предположительно, после переговоров в "нормандском" формате и пресс-конференции Владимир Зеленский проведет личные переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Предварительно, они должны начаться в 21:30. Это будет их первая встреча с момента победы Зеленского на выборах в апреле 2019-го.

09:45 Напомним, после общей встречи лидеры намерены провести переговоры в формате "тет-а-тет".

Еще до официального старта встречи проведут отдельно Меркель и Макрон (между 16:00 и 17:00 по Киеву). Позже должна состояться и встреча Путина и Зеленского. Раньше такую возможность подтверждали и украинская, и российская стороны, хотя в предварительном расписании "нормандского саммита" 9 декабря двусторонняя встреча отсутствует.

Расписание Зеленского в Париже Переговоры "нормандской четверки" запланированы на 17:00 по киевскому времени (16:00 по парижскому). Встреча состоится в Елисейском дворце - резиденции президента Макрона. По расписанию, саммит продлится три часа, поскольку финальная пресс-конференция запланирована на 20:00. Далее, планируется принятие совместного коммюнике, черновой вариант которого уже согласовали советники лидеров четырех стран.

09:22 Президент Зеленский за несколько суток до встречи в "нормандском формате" заявлял - он рассчитывает, что парижские переговоры по поводу урегулирования конфликта на Донбассе буду крайне результативными.

09:12 Спикер президента Украины, Юлия Мендель отдельно озвучивала три главных вопроса, решения которых представители официального Киева будут добиваться в Париже:

установления четких сроков с условиями возврата плененных россиянами украинцев;

реальное, а не мнимое прекращение боевых действий;

вывод иностранных войск и терристических формирований из пределов Донбасса.

Встреча Путина и Зеленского - когда и где пройдет Президент Украины Владимир Зеленский и его российский коллега Владимир Путин впервые лично встретятся в понедельник, 9 декабря, в Париже. Встреча в нормандском формате состоится при участии других лидеров стран, входящих в "нормандскую четверку" – президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. Встреча в нормандском формате посвящена Донбассу и мерам, которые позволят урегулировать ситуацию в регионе. Кроме того, Зеленский намерен поднять вопрос о транзите российского газа по украинской ГТС. Президент РФ Владимир Путин уже заявил, что готов сохранить украинское направление в качестве транзита, но уточнил, что условия Киева в настоящий момент неприемлемы для Москвы. Уже известно, что Зеленский в ходе саммита намерен поднять три ключевых вопроса: обмен военнопленными, прекращение огня на всей линии разграничения и передача Киеву контроля над российско-украинская границей.

Утром понедельника, 9 октября, стало известно что личная встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина состоится в том же Елисейском дворце - сразу после окончания переговоров лидеров "нормандской четверки" и финальной пресс-конференции.