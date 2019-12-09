Исход встречи Зеленского и Путина повлияет на личный престиж Макрона - СМИ

Итоги встречи Путина и Зеленского повлияют на престиж Макрона / Reuters

В случае, если переговоры президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина на саммите в нормандском формате 9 декабря закончатся провалом, то это будет иметь негативные последствия как для мира, так и для личного престижа президента Эммануэля Макрона, который ранее сделал громкое заявление про РФ и НАТО.

"Если Путин и Зеленский терпят неудачу в попытке договориться о конкретных шагах в утверждении доверия во время переговоров в Елисейском дворце, это может рассматриваться как главный удар по надеждам на мир, а также по личному престижу Макрона", - считает автор публикации в аналитическом материале France 24.

При этом аналитик подчеркнул, что для Зеленского возможности для маневра на переговорах в нормандском формате ограничены.

В то же время автор пишет, что Москва попытается сохранить влияние на Украину, и будет настаивать на автономии и проведении выборов на неконтролируемых правительством территориях Донецкой и Луганской областей.

Читайте такжеОпубликован график Зеленского в рамках "нормандского саммита"Отметим, встреча президентов Украины и России – Владимира Зеленского и Владимира Путина один на один запланирована в Елисейском дворце после завершения переговоров лидеров "нормандской четверки" и их совместной пресс-конференции.

Встреча президентов Украины, Франции, России и канцлера Германии продлится два с половиной часа.

При этом отдельные встречи Путина с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель планируются до начала заседания в формате "четверки".

Личная встреча Зеленского и Путина должна состояться в 21:40.

Напомним, ранее сообщалось, в понедельник, 9 декабря, в Париже в ходе переговоров президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского примет участие глава Газпрома Алексей Миллер.

Более того, на встрече президентов Украины и России также будет присутствовать глава Минэнерго Александр Новак.